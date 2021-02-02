Кипр больше не вернется к программе «золотых паспортов» 

НИКОСИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Республика Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова и будет использовать иные способы привлечения капитала в страну. Об этом заявил во вторник президент островного государства Никос Анастасиадис

Отвечая на вопрос журналистов, не намерен ли Кипр когда-нибудь вернуться к практике «золотых паспортов», глава государства сказал: «Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация».

Это заявление Анастасиадис сделал для прессы сразу после ответов на вопросы следственной комиссии из четырех человек под председательством экс-главы Верховного суда Мирона Николатоса и с участием председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру, помощника председателя Счетной палаты Кипра Кириакоса Кириаку и финансового комиссара Павлоса Иоанну. Эта комиссия расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой и ранее уже заслушала нескольких известных политиков и общественных деятелей, в том числе министра финансов Константиноса Петридиса, его предшественника на этом посту Харриса Георгиадиса, экс-главу МВД Сократиса Хасикоса и предстоятеля Кипрской православной церкви Хризостома II.

Как сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail , главе государства во время сегодняшних слушаний пришлось в том числе отвечать на вопросы, касающиеся предоставления кипрского гражданства саудовскому предпринимателю, самолетом которого Анастасиадис и сопровождавшие президента официальные лица пользовались в сентябре 2019 года во время полета на сессию Генеральной Ассамблеи ООН . Этот бизнесмен и еще 38 человек из его окружения в 2015 году стали гражданами Кипра, однако лидер островного государства заявил, что никаких преференций у этих людей не было, поскольку саудовский инвестор вложил в экономику острова даже больше средств, чем требовалось для того, чтобы стать гражданином Кипра.

"Я ответил [на вопросы комиссии] с полной искренностью и привел правдивые и реальные факты", — заявил Анастасиадис журналистам по итогам сегодняшних слушаний. Президент добавил, что оппозиция имеет полное право подвергать критике его действия, но при этом дал понять, что с сегодняшнего дня он перестанет реагировать на все, что будет связано с паспортным скандалом, и полностью сконцентрируется на стоящих перед правительством задачах. В их числе он назвал решение кипрской проблемы с учетом предстоящего пятистороннего саммита по урегулированию на острове, борьбу с распространением коронавируса и разрешение тех финансовых проблемам, которые породила пандемия, а также проведение обещанных реформ системы управления страной, как и систем здравоохранения, образования и правосудия.

Информационная кампания

С августа 2020 года телеканал Al Jazeera развернул информационную кампанию под названием «Кипрские бумаги», старавшуюся доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг «золотых паспортов» привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса — формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать в получении кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал выпустил в эфир 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира Совет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи «золотых паспортов», завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года во время обращения к нации Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Президент сказал, что считает историю с «Кипрскими бумагами» не чем иным, как целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением, которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство. В то же время он признал, что в этой программе наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля, и что злоупотребления и преступная деятельность не были предотвращены. Кипрский лидер возложил вину за это на нескольких злоумышленников, чьи имена он не назвал, но при этом сказал, что политическую ответственность за действия правительства он берет на себя.