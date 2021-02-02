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Москва

Запад увидел «руку Москвы» в перевороте в Мьянме 

Аргументы Недели 29 минут назад
В Мьянме 1 февраля произошёл военный переворот. Военные сместили и задержали президента Вин Мьин, а также главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ввели ЧП на один год. На Западе кое-кто даже усмотрел в этом перевороте «руку Москвы». Мол, действия армии одобрены Россией.
Поводом для этого стал тот факт, что совсем недавно, 21 января, делегация Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу была в Мьянме. Поэтому, мол, нельзя исключать, что военные этой страны поставили его в известность о своих намерениях. Так ли это, науке, как говорится, неизвестно. В любом случае Мьянма — крупный покупатель российского оружия, да и с её военными Россия ладила хорошо в отличие от разных лауреатов.
Но зато известно, что главным поводом для переворота стали результаты выборов в Ассамблею союза (парламент) страны в ноябре. В Мьянме военные обладают огромным политическим весом — они сразу стали утверждать, что на выборах были массовые нарушения. Они собрали массу доказательств, и оказалось, что нарушений более 10, 4 млн при 38 млн избирателей. Это и липовые списки избирателей, и одни и те же люди в нескольких списках, многочисленные факты присутствия в списках несовершеннолетних и лиц без документов. Даже масса «сознательных» покойников, голосующих после смерти. Всё, как в США, — видно, борцы за демократию и лауреаты Нобелевской премии мира иначе и не умеют.
Совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
Но национальный избирком все эти доказательства отверг. Военные предлагали провести перевыборы, но им отказали. Тогда армия сделала «ход конём» — через совет нацбезопасности, где у неё большинство, она продавила решение о том, что отказ от честных перевыборов является попыткой деструктивных противоправных действий. В результате военные воспользовались рядом статей конституции, позволяющих в этом случае сместить президента.
США, Австралии, ЕС и прочим любителям демократии переворот не понравился — они уже грозят санкциями и требуют вернуть всё, как было. Но в Мьянме военные всегда чихать хотели и на санкции, и на внешние мнения. Китай, обладающий в стране наибольшим наряду с Индией влиянием, молчит. Россия же демонстративно не осудила действия армии, призвав к диалогу внутри страны и невмешательству в её дела.
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Комментарии 15
В мире , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , ЕС , Москва , Бирма
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