Запад увидел «руку Москвы» в перевороте в Мьянме 

Мьянме 1 февраля произошёл военный переворот. Военные сместили и задержали президента Вин Мьин, а также главу правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ввели ЧП на один год. На Западе кое-кто даже усмотрел в этом перевороте «руку Москвы ». Мол, действия армии одобрены Россией

Поводом для этого стал тот факт, что совсем недавно, 21 января, делегация Министерства обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу была в Мьянме. Поэтому, мол, нельзя исключать, что военные этой страны поставили его в известность о своих намерениях. Так ли это, науке, как говорится, неизвестно. В любом случае Мьянма — крупный покупатель российского оружия, да и с её военными Россия ладила хорошо в отличие от разных лауреатов.

Но зато известно, что главным поводом для переворота стали результаты выборов в Ассамблею союза (парламент) страны в ноябре. В Мьянме военные обладают огромным политическим весом — они сразу стали утверждать, что на выборах были массовые нарушения. Они собрали массу доказательств, и оказалось, что нарушений более 10, 4 млн при 38 млн избирателей. Это и липовые списки избирателей, и одни и те же люди в нескольких списках, многочисленные факты присутствия в списках несовершеннолетних и лиц без документов. Даже масса «сознательных» покойников, голосующих после смерти. Всё, как в США, — видно, борцы за демократию и лауреаты Нобелевской премии мира иначе и не умеют.

Но национальный избирком все эти доказательства отверг. Военные предлагали провести перевыборы, но им отказали. Тогда армия сделала «ход конём» — через совет нацбезопасности, где у неё большинство, она продавила решение о том, что отказ от честных перевыборов является попыткой деструктивных противоправных действий. В результате военные воспользовались рядом статей конституции, позволяющих в этом случае сместить президента.