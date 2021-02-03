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Бельгия запретила использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет 

ТАСС и ещё 6 53 минуты назад
Бельгия запретила использование AstraZeneca для лиц старше 55 лет
Фото: Reuters
Бельгия приняла решение не применять вакцину от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет в связи с недостатком данных относительно возможных побочных эффектов. Об этом сообщила в среду газета Le Soir.
Высший совет здравоохранения принял решение ограничить применение вакцины AstraZeneca только для лиц, возраст которых не превышает 55 лет. Это связано с недостатком информации о влиянии вакцины на людей старшего возраста, отмечает издание.
По его данным, в рамках контракта AstraZeneca с ЕС Бельгия должна получить 7 февраля первую партию вакцины в 80 тыс. доз. Согласно национальной стратегии вакцинации в настоящее время в Бельгии прививают пациентов домов престарелых и их персонал, то есть в основном людей из возрастной группы старше 65 лет, для чего используется вакцина Pfizer.
Препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал королевства. Широкая вакцинация всех желающих начнется в Бельгии только весной, точные сроки станут известны в зависимости от наличия достаточного объема вакцины.
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В мире , ЕС , Германия , Франция , Швеция
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