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Москва

Эксперты ВОЗ посетят институт вирусологии в Ухане 

Вечерняя Москва 1 час назад
Эксперты ВОЗ посетят институт вирусологии в Ухане
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с учеными из Китая 3 февраля посетят Уханьский институт вирусологии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил телеканал CGTN.
Эксперты во время посещения национальной лаборатории биологической безопасности проведут обсуждения с исследователями института международного научного сотрудничества, пишет телеканал в своем Twitter-аккаунте.
Известно, что 2 февраля состоялась встреча экспертов из ВОЗ и Китая.
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В мире , ВОЗ , Вьетнам , Китай
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