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В Беларуси установят новый государственный праздник — День народного единства 

Мир24 и ещё 3 2 февраля 2021
В Беларуси появится День народного единства
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова
Правительство Беларуси утвердило республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. Среди намеченных задач — введение нового праздника, Дня народного единства, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что вопрос об установлении Дня народного единства в Беларуси должны проработать до 1 марта. Кроме того, в стране в 2021 году планируют провести автомотовелопробег, посвящённый Году народного единства.
В честь объявленного года в Беларуси также создадут информресурс «Народное согласие» и тематический Telegram-канал. Планируется провести ряд социологических исследований под названием «Народное единство как фактор укрепления белорусского государства». Правительство также разработает законопроект, направленный на противодействие реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников и их пособников.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2021-й Годом народного единения. Лидер страны отметил, что белорусы были и будут одним народом.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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