Тимошенко попросила Раду уволить главу «Нафтогаза» 

По словам Тимошенко, это решение поможет снизить цены на газ в стране.

"Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать", — сказала Тимошенко во вторник с трибуны парламента, трансляцию вел телеканал "Рада".

Коболев с 2002 года работает в НАК "Нафтогаз Украины", начинал с должности главного специалиста департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 год занимал должность директора департамента корпоративных финансов и ценовой политики, в 2008-2010 годах — советник председателя правления компании. С 2010 года — партнер в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.

В марте 2014 года Андрей Коболев был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в октябре того же года возглавил наблюдательный совет компании.

Тимошенко дважды пытались отправить в тюрьму. Первый раз в 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ якобы в 1995—1997 годах осуществляла "контрабанду российского газа на Украину". Тогда Тимошенко провела в СИЗО более 40 суток. Позднее суд признал обвинения несостоятельными.