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Москва

Украинская таможня пресекла вывоз прибора от МиГ-29 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Украинец попытался отправить в Мьянму деталь от МиГ-29
Фото: ТАСС
Украинская таможня обнаружила в посылке, отправленной из Киева в Мьянму, автономную рулевую машину АРМ-150М для управления истребителем МиГ-29. Отправитель указал в декларации, что в посылке находятся запчасти, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прибор военного назначения, составляющую часть истребителя МиГ-29, киевская таможня выявила в международном почтовом отправлении в Мьянму. В декларации отправитель бандероли указал, что в посылке должны находиться запчасти. Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор — это автономная рулевая машина АРМ-150М для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Как отметили в таможенной службе, отправка приборов военного назначения международной почтой запрещена украинским законодательством и актами Всемирного почтового союза. Прибор был изъят, добавили в ведомстве.
Военные власти Мьянмы закрыли авиасообщение со страной
Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили новые выборы правительства.
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В мире , МИД , Федеральная таможенная служба , РИА Новости , Киев , Бирма
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