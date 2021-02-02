Украинец попытался отправить в Мьянму деталь от МиГ-29

«Прибор военного назначения, составляющую часть истребителя МиГ-29, киевская таможня выявила в международном почтовом отправлении в Мьянму. В декларации отправитель бандероли указал, что в посылке должны находиться запчасти. Однако, как установили таможенные эксперты, обнаруженный прибор — это автономная рулевая машина АРМ-150М для летательных аппаратов военного назначения, а именно для управления по тангажу многоцелевого истребителя четвертого поколения МиГ-29», — передает сообщение ведомства РИА «Новости».