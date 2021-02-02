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В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски 

BFM.RU 1 час назад
В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски
Фото: РИА Новости
В то же время на следующей неделе в стране вводятся послабления ограничений
В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах. Теперь нарушители должны будут заплатить 90 евро вместо 25, отмечает РИА Новости.
Минимальная дистанция, которую должны соблюдать между собой посторонние, увеличена до двух метров, а с 25 января в общественных местах необходимо носить маску типа FFP2. В то же время с 8 февраля в стране с ограничениями планируется открыть магазины, музеи, зоопарки, а также парикмахерские.
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В мире , РИА Новости , Австрия
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