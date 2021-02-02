В Австрии увеличили штраф за отсутствие маски 

В то же время на следующей неделе в стране вводятся послабления ограничений

Австрии увеличили штраф за отсутствие маски и несоблюдение дистанции в общественных местах. Теперь нарушители должны будут заплатить 90 евро вместо 25, отмечает РИА Новости

Минимальная дистанция, которую должны соблюдать между собой посторонние, увеличена до двух метров, а с 25 января в общественных местах необходимо носить маску типа FFP2. В то же время с 8 февраля в стране с ограничениями планируется открыть магазины, музеи, зоопарки, а также парикмахерские.