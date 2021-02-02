Вице-адмирал Святашов призвал дать ответ на действия США в Черном море

Вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал «показать зубы» США из-за провокаций в Черном море. Об этом сообщает НСН.
Как писал «Рамблер», ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января. Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе».
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые», — так Святашов прокомментировал ситуацию вокруг эсминца.
По его мнению, войну развязывать не стоит, но и испытывать русских моряков на прочность больше нельзя.
«За такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим. Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся?» — подчеркнул вице-адмирал.
Он отметил, что противостоять американскому эсминцу можно методом радиоэлектронной борьбы.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин добавил, что ответ на действия США может быть «не просто зеркальным, а несокрушимым».
«Ведь сам по себе заход в Черное море — это провокация. США не имеют к акватории никакого отношения», — заключил он.