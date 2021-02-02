Вице-адмирал Святашов призвал дать ответ на действия США в Черном море

Как писал «Рамблер», ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января. Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе».

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые», — так Святашов прокомментировал ситуацию вокруг эсминца.

По его мнению, войну развязывать не стоит, но и испытывать русских моряков на прочность больше нельзя.

«За такие вещи на улицах говорят: пойдем поговорим. Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся?» — подчеркнул вице-адмирал.

Он отметил, что противостоять американскому эсминцу можно методом радиоэлектронной борьбы.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин добавил, что ответ на действия США может быть «не просто зеркальным, а несокрушимым».