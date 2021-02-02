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Председатель ОБСЕ призвала США вернуться в ДОН 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Председатель ОБСЕ призвала США вернуться в ДОН
Фото: Leonhard Foeger/Reuters
Глава МИД Швеции Анн Линде, которая прибыла с визитом в Москву в качестве действующего председателя ОБСЕ, обратилась в США с призывом вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что в организации считают возможным сохранение Договора с его участниками. Министр также добавила, что провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Могу сказать, что мы призвали США вернуться в договор, а Россию — не выходить", — сказала Линде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на 5 лет.
Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).
22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.
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