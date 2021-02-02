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В Амстердаме ликвидируют район «красных фонарей» 

Александр Котлеткин 17 минут назад
Власти Амстердама приняли решение о ликвидации легендарного района «красных фонарей». Об этом сообщает «Российская газета».
Ночных бабочек переселят подальше от центра города и добропорядочных туристов. Предложение мэра Амстердама Фемке Халсема закрыть подавляющее количество заведений, находящихся в узких переулках вокруг городских портовых доков, было поддержано почти всеми фракциями в городском совете. Местоположение нового развлекательного квартала пока не определено.
Разговоры о закрытии района «красных фонарей» ведутся уже на протяжении нескольких лет. По словам противников таких заведений, именно они, а не, например, городские каналы, стали туристической достопримечательностью портового города. Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам.
«Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для иностранцев после пандемии», — заявил Деннис Буткан из голландской лейбористской партии.
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