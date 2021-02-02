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Израильский беспилотник упал на территории сектора Газа 

News.ru 1 час назад
Израильский беспилотник упал на территории сектора Газа
Фото: News.ru
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Израиля упал на территории палестинского сектора Газа. Стороны пока не прокомментировали этот инцидент.
Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, беспилотник израильской армии разбился неподалёку от города Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава. О причинах крушения не сообщается.
Как писал NEWS.ru, военный автомобиль израильской армии был обстрелян в районе границы с сектором Газа. Транспортное средство получило повреждения. Данных о пострадавших не поступало. За провокацией может стоять группировка ХАМАС. Сообщалось, что израильский танк взял на прицел военный пост организации в Газе.
Ранее израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана. Воздушные машины пролетели на средней и пониженной высоте над Бейрутом. Инсайдер из командования ВС Ливана сообщил, что 5 января ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство страны около 10 раз. Они совершали полёты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы.
25 декабря система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» перехватила две выпущенные из сектора Газа ракеты.
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Комментарии
В мире , Бейрут , Газа , Ливан , Палестина
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