Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщает офис представителя Армении в ЕСПЧ.
"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) и Армении — применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", — отмечается в сообщении.