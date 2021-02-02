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Правительство Армении подало иск в ЕСПЧ против Азербайджана 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана
Фото: РИА Новости
Правительство Армении 1 февраля подало иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана, обвинив Баку в нарушении конвенций в ходе военных действий в Нагорном Карабахе и в последующее этому периоду время. Об этом во вторник сообщает офис представителя Армении в ЕСПЧ.

"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) и Армении — применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", — отмечается в сообщении.

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В мире , ЕСПЧ , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку
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