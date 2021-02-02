Армения подала иск в ЕСПЧ против Азербайджана

"В частности, правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил ряд прав жителей Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) и Армении — применение пыток, бесчеловечное обращение, право на неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование", — отмечается в сообщении.