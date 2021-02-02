Военные власти Мьянмы закрыли авиасообщение со страной 

Военные, пришедшие к власти в Мьянме в понедельник, выпустили уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня этого года, сообщает газета Myanmar Times.
В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23.59 (19.29 мск) 31 мая 2021 года, передает РИА «Новости».
В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, а иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.
Между тем агентство «Синьхуа» сообщило, что во вторник утром военные решили освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). О точном числе освобожденных пока не сообщается.
«Среди главных министров могут произойти перестановки путем назначения на посты квалифицированных лиц», — сообщил источник ТАСС.
Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили новые выборы правительства.