Военные власти Мьянмы закрыли авиасообщение со страной 

Военные, пришедшие к власти в Мьянме в понедельник, выпустили уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня этого года, сообщает газета Myanmar Times.

РИА «Новости» В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23.59 (19.29 мск) 31 мая 2021 года, передает

В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, а иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.

Между тем агентство «Синьхуа» сообщило, что во вторник утром военные решили освободить из-под стражи задержанных накануне министров и представителей правящей партии Национальная лига за демократию (НЛД). О точном числе освобожденных пока не сообщается.

«Среди главных министров могут произойти перестановки путем назначения на посты квалифицированных лиц», — сообщил источник ТАСС.