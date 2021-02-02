Климкин испугался речи Путина на форуме в Давосе 

Климкин проанализировал выступление российского лидера на экономическом форуме в Давосе . Путин подчеркнул, что в сложившихся условиях, когда некоторые страны начинают проводить более агрессивную внешнюю политику, можно ожидать, что возрастет давление на страны, не согласные с ролью «послушных сателлитов».

« (Заявление) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», — написал экс-глава МИД Украины.

Он добавил, что в конце января в Донецке состоялся интеграционный форум «Русский Донбасс», на котором обсуждался вопрос возможного вхождения региона в состав РФ. Климкин расценил ситуацию как «шантаж» со стороны Москвы. Он уверен, что российские власти рассматривают «абхазский сценарий» в Донбассе, поэтому Киеву «вместе с друзьями» необходимо дать Кремлю «общий ответ» о возможных последствиях такого решения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что желание властей ДНР и ЛНР интегрировать Донбасс в состав РФ не противоречит «минским соглашениям». При этом она напомнила, что доктрина «Русский Донбасс» — это не правовой акт, а плод труда ученых, политиков и деятелей культуры региона, который «отражает устремления местных жителей».