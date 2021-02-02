Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией 

«Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией. Второго февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.