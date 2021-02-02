Баку заявил о нарушении режима тишины на границе с Арменией 

Госпогранслужба Азербайджана заявила о нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией; в армянском Минобороны эти данные опровергли, назвав ложью.
«Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией. Второго февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта государственной погранслужбы Азербайджана», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Село Ашагы находится далеко от зоны конфликта, не входит в нее.
«Это абсолютная ложь», — заявил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны Армении Геворг Алтунян.
По итогам переговоров в Кремле Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместный документ о развитии Нагорного Карабаха. Как сообщил президент России, план по реализации соглашения в ближайшее время представят вице-премьеры трех стран. Они будут руководить рабочей группой, которая займется вопросами восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.