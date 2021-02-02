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Прививки «Спутник V» за день сделали более 200 жителей ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 8 минут назад
Прививки «Спутник V» за день сделали более 200 жителей ДНР
Фото: ТАСС
Прививки от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» за день сделали более 200 жителей Донецкой народной республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия-24».

«На данный момент мы уже можем говорить, что благодаря России у нас с сегодняшнего дня началась кампания по вакцинации. Началась достаточно успешно. За сегодняшний день прививку получили более 200 человек», — приводит слова Пушилина ТАСС.

Кроме того, несколько тысяч человек записались на вакцинацию через сайт Минздрава республики, сообщил Пушилин. Онлайн-регистрация жителей ДНР, желающих привиться от коронавируса российской вакциной, доступна с 1 февраля. «Помимо тех приоритетных категорий, которые у нас уже есть, остальных желающих получилось уже несколько тысяч, которые зарегистрировались и готовы пройти процедуру», — отметил он. Пушилин сообщил, что вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно.
Напомним, 1 февраля в Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса. В этот же день вакцинация российской вакциной «Спутник V» началась в Луганской народной республике (ЛНР). В январе в Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР российскими препаратами от коронавируса.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата — центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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В мире , Денис Пушилин , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума , РАН , ИТАР-ТАСС
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