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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией 

Газета.Ru 1 час назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: РИА Новости
Срок приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией продлевается до 16 февраля из-за опасности распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — заявили в штабе.

Авиасообщение было приостановлено 22 декабря прошлого года после обнаружения в Великобритании нового варианта коронавируса.
Две страны Евросоюза откроют границы с Россией
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.
По данным Всемирной организации здравоохранения, «британский» вариант коронавируса выявили уже в 70 странах мира.
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В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ЕС , ИТАР-ТАСС
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