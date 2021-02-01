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Две страны Евросоюза откроют границы с Россией 

Вероника Полынина 13 минут назад
Две страны Евросоюза откроют границы с Россией
Фото: РИА Новости
Испания и Кипр могут открыть прямое авиасообщение с Россией к летнему туристическому сезону 2021 года, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — сказал он Ura.ru.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в России выглядит более благоприятной, чем в других европейских странах.
Помимо Европы, для российских туристов могут открыться египетские курорты Шарм-эш-Шнйх и Хургада. По словам Барзыкина, сейчас на египетских курортах работает российская правительственная комиссия. По результатам визита будут приняты дальнейшие решения.
Когда откроют границы: мнения экспертов
В свою очередь, эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев считает, что в ближайшие месяцы могут вновь заработать для россиян курорты Доминиканской республики, Туниса, Вьетнама и Египта.
На 1 февраля РФ возобновила авиасообщение с 19 странами: Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзания, Швейцария, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Япония, Вьетнам, Куба, Индия, Эфиопия, Катар и Финляндия. С 8 февраля возобновятся авиарейсы в Грецию и Сингапур.
Как писал «Рамблер», ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава объявила, что с 1 февраля граждане любой страны, вакцинированные от коронавируса, смогут въехать в Грузию.
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В мире , Юрий Барзыкин , Общественная палата России , ЕС , Российский союз туриндустрии , РИА Ura.ru
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