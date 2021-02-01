Две страны Евросоюза откроют границы с Россией 

«Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов», — сказал он Ura.ru.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в России выглядит более благоприятной, чем в других европейских странах.

Помимо Европы, для российских туристов могут открыться египетские курорты Шарм-эш-Шнйх и Хургада. По словам Барзыкина, сейчас на египетских курортах работает российская правительственная комиссия. По результатам визита будут приняты дальнейшие решения.

В свою очередь, эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев считает, что в ближайшие месяцы могут вновь заработать для россиян курорты Доминиканской республики, Туниса, Вьетнама и Египта.

На 1 февраля РФ возобновила авиасообщение с 19 странами: Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Сейшельские Острова, Танзания, Швейцария, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Япония, Вьетнам, Куба, Индия, Эфиопия, Катар и Финляндия. С 8 февраля возобновятся авиарейсы в Грецию и Сингапур.

Как писал «Рамблер», ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава объявила, что с 1 февраля граждане любой страны, вакцинированные от коронавируса, смогут въехать в Грузию.