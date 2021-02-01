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Москва

Израиль и Косово установили дипломатические отношения 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Израиль и Косово установили дипломатические отношения
Фото: РИА Новости
Израиль и самопровозглашенная республика Косово подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщила пресс-служба израильского МИД.

"На исторической виртуальной церемонии, первой в своем роде, министр иностранных дел Габи Ашкенази и косовский министр иностранных дел и диаспоры Мелиза Харадинай-Стубла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Израилем и Косово", — сообщила пресс-служба.

Как заявил Ашкенази, "установление отношений между Израилем и Косово — важный и захватывающий исторический шаг, отражающий многие изменения, которые регион пережил за последние месяцы".
Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в сентябре 2020 года провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти в США, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве занимавшего тогда пост президента Дональда Трампа.
Документ определяет перенос посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим до 1 июля 2021 года, а также открытие там "диппредставительства" самопровозглашенного Косово. Наибольшую критику сербской оппозиции вызвал этот пункт документа, который может повлиять на отношения с ближневосточными партнерами.
Вучич позже заявлял, что не станет переносить посольство, если Израиль признает косовскую независимость, но сообщил о готовности открыть в Иерусалиме канцелярию Торгово-промышленной палаты. Он также провел встречи с послами Палестины и Израиля в Белграде и заверил обоих в дружеских отношениях, не сообщив окончательного решения о переносе посольства.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, среди которых был Израиль. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
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В мире , Дональд Трамп , Габи Ашкенази , МИД , ЕС , Торгово-промышленная палата , НАТО , Израиль , Сербия , США
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