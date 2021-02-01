Израиль и Косово установили дипломатические отношения 

"На исторической виртуальной церемонии, первой в своем роде, министр иностранных дел Габи Ашкенази и косовский министр иностранных дел и диаспоры Мелиза Харадинай-Стубла подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между Израилем и Косово", — сообщила пресс-служба.