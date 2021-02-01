Мадуро заявил о 100%-й эффективности «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала стопроцентную эффективность в ходе клинических испытаний, проводимых в Венесуэле . Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы провели испытания в Венесуэле, и она показала стопроцентную эффективность", — сказал он в интервью, которое транслировалось в его Twitter в понедельник.

Мадуро также отметил, что в Венесуэле не было зарегистрировано никаких серьезных осложнений от российской вакцины.

В декабре вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".