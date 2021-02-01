ЧП во Франции: неизвестный выбросил коробку с человеческой головой 

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Коробку обнаружили прохожие и заметили в окне мужчину с окровавленными руками.

Полиция оцепила район происшествия и примерно через полтора часа после обнаружения отрезанной головы арестовала подозреваемого.

По данным издания, в квартире, где произошло преступление, проживали два бездомных. Голова принадлежит одному из них. Накануне ночью полиция выезжала по этому адресу по вызову о драке.