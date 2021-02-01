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ЧП во Франции: неизвестный выбросил коробку с человеческой головой 

Вероника Полынина 21 минуту назад
В центре французского города Тулон неизвестный мужчина выбросил из окна коробку с отрезанной человеческой головой, сообщает BFM TV.
Коробку обнаружили прохожие и заметили в окне мужчину с окровавленными руками.
Полиция оцепила район происшествия и примерно через полтора часа после обнаружения отрезанной головы арестовала подозреваемого.
По данным издания, в квартире, где произошло преступление, проживали два бездомных. Голова принадлежит одному из них. Накануне ночью полиция выезжала по этому адресу по вызову о драке.
В мире , Видео , Business FM
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