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Латвийский депутат назвал глупостью санкции против российских телеканалов 

Вероника Полынина 19 минут назад
Латвийский депутат назвал глупостью санкции против российских телеканалов
Фото: ТАСС
Депутат латвийского Сейма Янис Урбанович назвал глупым решение властей прекратить в Латвии вещание российских телеканалов.

«Глупая позиция — бороться с русскостью антироссийскими методами. Они добьются только противоположных результатов», — заявил Урбанович РИА ФАН.

В Латвии ограничат эфир российских телеканалов
Депутат подчеркнул, что «негодует» из-за политики латвийского государства. По его мнению, в решении о запрете вещания российских телеканалов отсутствует логика.

«Если это была борьба с влиянием — страшно подумать! — Москвы, то оно только возрастает при таких решениях», — отметил он, пояснив, что зрители перейдут в интернет, где информация подается без цензуры.

Как сообщал «Рамблер», с 1 февраля латвийский кабельный оператор Tet заявил об отказе от ретрансляции контента Первого канала, «НТВ Мир», Ren TV, а также Baltija, Kinokomedija и Kinomiks в связи с «несоблюдением режима санкций».
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В мире , Янис Урбанович , РЕН ТВ , РИА ФАН
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