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В США пригрозили подать в суд на Байдена 

Lenta.ru 32 минуты назад
В США пригрозили подать в суд на Байдена
Фото: Evan Vucci / AP
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт пригрозил подать в суд на президента США Джо Байдена за продвигаемые им «враждебные» планы по преодолению климатического кризиса. Об этом сообщает The Independent.
Критикуя Байдена, Эбботт пояснил, что подписанные главой Белого дома указы в рамках борьбы с изменениями климата подорвут добычу нефти и газа в его штате. При этом одними словами губернатор не ограничился — он подписал приказ, позволяющий в судебном порядке оспорить инициативы, одобренные новым президентом США и его администрацией.
Подписывая соответствующий документ, он заверил представителей отрасли, что сохранит их рабочие места. «Техас будет защищать нефтегазовую промышленность от любого враждебного нападения со стороны Вашингтона», — подчеркнул он.
28 января сообщалось, что Байден разозлил нефтяников, подписав указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений «черного золота» и газа на государственных землях и морском шельфе. Уточнялось, что мера была принята для борьбы с изменением климата.
Во время президентства Барака Обамы США пообещали к 2025 году сократить выбросы на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года, но не смогли даже приблизиться к этой цели. Прогресс по сокращению выбросов практически остановился во время президентства Дональда Трампа.
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Комментарии 1
В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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