В испанском доме престарелых выявили вспышку COVID после прививки Pfizer 

Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались, передает агентство EFE.

Как сообщила дирекция заведения в провинции Толедо, все проживающие здесь пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.

Уточняется, что у десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.

По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.

В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.