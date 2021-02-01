Зеленский заявил, что Украина стоит с протянутой рукой в ожидании вакцины

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«Мы не в списке приоритетных стран, которые уже получают вакцину», — пояснил Зеленский.

Глава государства также отметил, что ведутся переговоры о том, чтобы страны-партнеры Украины поделились частью своих запасов вакцины.

«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — отметил президент.