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Москва

«Стоишь с протянутой рукой»: Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Зеленский заявил, что Украина стоит с протянутой рукой в ожидании вакцины
Фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский назвал причиной задержек начала поставок вакцины от коронавируса на Украину то, что страна не является равноправным членом Европейского союза. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.
«Мы не в списке приоритетных стран, которые уже получают вакцину», — пояснил Зеленский.

Глава государства также отметил, что ведутся переговоры о том, чтобы страны-партнеры Украины поделились частью своих запасов вакцины.

«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — отметил президент.
«Рамблер» писал, что ранее глава Минздрава Украины выразил уверенность, что страна сможет обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину «Спутник V» на Украине.
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В мире , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , ЕС
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