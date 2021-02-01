Зеленский заявил, что Украина стоит с протянутой рукой в ожидании вакцины

Президент Владимир Зеленский назвал причиной задержек начала поставок вакцины от коронавируса на Украину то, что страна не является равноправным членом Европейского союза. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.
«Мы не в списке приоритетных стран, которые уже получают вакцину», — пояснил Зеленский.
Глава государства также отметил, что ведутся переговоры о том, чтобы страны-партнеры Украины поделились частью своих запасов вакцины.
«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — отметил президент.
«Рамблер» писал, что ранее глава Минздрава Украины выразил уверенность, что страна сможет обеспечить себя вакцинами ведущих мировых производителей. Он сообщил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину «Спутник V» на Украине.