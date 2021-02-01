«Алмаз-Антей» ответил следствию по делу МН17 

Концерн «Алмаз-Антей» ответил на вопросы следствия по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в Нидерландах возобновились слушания по делу. В ходе них судья Хендрик Стинхейс упомянул, что 18 января Нидерландский аэрокосмический центр и Королевская военная академия получили ответ «Алмаз-Антея» на отчеты относительно технических деталей крушения «Боинга».

Также Стинхейс рассказал, что к апрелю могут быть завершены допросы экспертов «Алмаз-Антея», Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии.