«Алмаз-Антей» ответил следствию по делу МН17 

Концерн «Алмаз-Антей» ответил на вопросы следствия по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. По версии обвинения, лайнер сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК. Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.
Сегодня в Нидерландах возобновились слушания по делу. В ходе них судья Хендрик Стинхейс упомянул, что 18 января Нидерландский аэрокосмический центр и Королевская военная академия получили ответ «Алмаз-Антея» на отчеты относительно технических деталей крушения «Боинга».
Также Стинхейс рассказал, что к апрелю могут быть завершены допросы экспертов «Алмаз-Антея», Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии.
В июле правительство Нидерландов обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с ее причастностью к крушению «Боинга» в Донбассе. В сентябре немецкое издние Heise выразило уверенность, что иск Нидерландов едва ли будет удовлетворен, так как Россия не является ответчиком по делу об авиакатастрофе.