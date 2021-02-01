В Донбассе прокомментировали возможное присоединение к России 

Желание властей ДНР и ЛНР войти в состав РФ не противоречит «минским соглашениям», заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова. По ее словам, пока Киев затягивает возобновление переговоров по Донбассу, руководство непризнанных республик не будет терять время зря, сообщает РИА Новости.
В конце января в Донецке прошел интеграционный форум «Русский Донбасс», на котором была представлена одноименная доктрина, отражающая политику республиканских властей. Главы ДНР и ЛНР признали Россию исторической родиной Донбасса и отметили, что будущее региона связано его присоединением к РФ.
Глава МИД ДНР Наталья Никанорова отметила, что в Киеве уже начали активно критиковать доктрину, вместо того, чтобы приступить к «разблокированию переговоров» по Донбассу. Один из тезисов необоснованных обвинений с украинской стороны — якобы документ противоречит минским соглашениям. Никанорова напомнила, что «Русский Донбасс» — это не правовой акт, а плод труда ученых, политиков и деятелей культуры Донбасса, который «отражает устремления местных жителей».
«Пока они (украинские власти) пытаются решить, оставаться ли им в рамках минских соглашений или от них отказываться, республика не собирается смиренно дожидаться их решения и терять время зря», — намекнула министр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают возможное присоединение Донбасса к РФ. Так официальный представитель главы государства прокомментировал заявление главреда RT Маргариты Симоньян, которая призвала Кремль «вернуть Донбасс». Песков подчеркнул, что журналистка — медиаменеджер, поэтому её позицию не стоит рассматривать, как трактующую намерения государства.