Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Умер заболевший коронавирусом сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор 

News.ru 26 минут назад
Умер сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор
Фото: twitter.com/larrywilmore
57-летний сценарист американского мультипликационного сериала «Симпсоны» Марк Уилмор умер после заражения коронавирусной инфекцией.
Известно, что мужчина страдал от других проблем со здоровьем в течение последних нескольких лет. Умерший был братом комика и телеведущего Ларри Уилмора.
Марк Уилмор присоединился к команде «Симпсонов» в 2002 году. До этого он писал сценарии для «Вечернего шоу» с Джеем Лено, сообщает Daily Mail.
Эта не первая смерть сценариста «Симпсонов» в этом году. Так, в январе умер 65-летний Дэвид Ричардсон, который в своё время трудился над сценарием сериала, а также работал продюсером. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Около 30 лет назад медики диагностировали у мужчины онкологическое заболевание. У сценариста остались жена, 12-летние близнецы Арло и Аттикус, а также сын Уэйн от предыдущего брака.
Как писал NEWS.ru, в США умер продюсер сериалов «Рик и Морти» и «Симпсоны» Майкл Мендел. Ему было 54 года. Причина смерти не названа.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
News.ru: последние новости
Зеленский рассказал о неидеальной демократии в США Зеленский рассказал о неидеальной демократии в США Псаки «потеряла мысль» во время попытки покритиковать Россию Псаки «потеряла мысль» во время попытки покритиковать Россию США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных руководителей страны
Комментарии
В мире , Дэвид Ричардсон , Джей Лено
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Видео с места смертельного ДТП с фурой под Самарой
00:52
Видео с места смертельного ДТП с фурой под Самарой
Происшествия
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
00:53
Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга
Общество
Полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача
01:16
Полицейский на ходу запрыгнул в машину пьяного лихача
Происшествия
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
00:33
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение