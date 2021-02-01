Умер сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор

57-летний сценарист американского мультипликационного сериала «Симпсоны» Марк Уилмор умер после заражения коронавирусной инфекцией.

Известно, что мужчина страдал от других проблем со здоровьем в течение последних нескольких лет. Умерший был братом комика и телеведущего Ларри Уилмора.

Марк Уилмор присоединился к команде «Симпсонов» в 2002 году. До этого он писал сценарии для «Вечернего шоу» с Джеем Лено , сообщает Daily Mail.

Эта не первая смерть сценариста «Симпсонов» в этом году. Так, в январе умер 65-летний Дэвид Ричардсон , который в своё время трудился над сценарием сериала, а также работал продюсером. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Около 30 лет назад медики диагностировали у мужчины онкологическое заболевание. У сценариста остались жена, 12-летние близнецы Арло и Аттикус, а также сын Уэйн от предыдущего брака.

Как писал NEWS.ru, в США умер продюсер сериалов «Рик и Морти» и «Симпсоны» Майкл Мендел. Ему было 54 года. Причина смерти не названа.