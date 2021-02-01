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Кравчука высмеяли на Украине за идею референдума по Крыму 

Артём Кульша 15 минут назад
Украинские СМИ высмеяли Кравчука за идею референдума по Крыму
Фото: ТАСС
Бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку, возможно, пора уйти на отдых. Об этом журналист Алексей Куракин заявил в своем фейсбуке.
На днях, как сообщал «Рамблер», Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война в Донбассе воспринимаются политическими силами на Украины по-разному, что дезориентирует народ. По этой причине он предложил провести референдум по данным вопросам.

«Минуточку, шановне панство (уважаемые господа. — Прим. ред.)!» — призвал Куракин сегодня.

Он предложил Кравчуку открыть Конституцию Украины, напрячь вакуум межушного пространства, сложить буквы в слова, а слова в предложения относительно унитарности, неделимости и соборности Украины.
Также журналист задался вопросом, намерен ли Кравчук спрашивать мнение людей, живущих в Крыму и Донбассе. Кроме того, он указал тому на вероятность того, что после подсчета голосов на референдуме на лицах его инициаторов могут появиться растерянные идиотские улыбки.

«В общем, тут два варианта. Либо маразм подкрался незаметно, и кое-кому пора уйти на трижды заслуженный почетный отдых, либо… Деда Леня! Чего вы там задумали?» — добавил Куракин.

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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Куракин , Леонид Кравчук
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