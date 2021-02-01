Украинские СМИ высмеяли Кравчука за идею референдума по Крыму

На днях, как сообщал «Рамблер», Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война в Донбассе воспринимаются политическими силами на Украины по-разному, что дезориентирует народ. По этой причине он предложил провести референдум по данным вопросам.

«Минуточку, шановне панство (уважаемые господа. — Прим. ред.)!» — призвал Куракин сегодня.

Он предложил Кравчуку открыть Конституцию Украины, напрячь вакуум межушного пространства, сложить буквы в слова, а слова в предложения относительно унитарности, неделимости и соборности Украины.

Также журналист задался вопросом, намерен ли Кравчук спрашивать мнение людей, живущих в Крыму и Донбассе. Кроме того, он указал тому на вероятность того, что после подсчета голосов на референдуме на лицах его инициаторов могут появиться растерянные идиотские улыбки.