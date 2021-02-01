Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из ЕC

"Мы также знаем, что многие страны Европейского союза мобилизовали Европейскую комиссию на введение ограничений, что касается возможности экспорта вакцины с территории Европейского союза", — сказал Мюллер в эфире Польского радио.

Он отметил, что Польша также выступает за запрет экспорта вакцины. "Конечно, да, если речь идет о возможности реализации контрактов, которые были подписаны", — сказал официальный представитель правительства.

"Если окажется, я надеюсь, что это не так, но если окажется, что отдельные фирмы не реализуют контрактов с Европейским союзом, и одновременно имеют возможности для реализации этих контрактов, а одновременно экспортируют вакцины за пределы Европейского союза, то мы приходим к абсурдной ситуации", — пояснил Мюллер.

Он напомнил, что весной прошлого года "многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок, медицинского оборудования".

"Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации и в этом случае, мы считаем, что такие механизмы должны быть введены", — заключил представитель правительства.

В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей — Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок вакцины в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии . Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.

Власти Польши также высказывают претензии Германии , которая якобы нарушила европейское соглашение и заключила с Pfizer отдельный дополнительный контракт на покупку вакцины.

В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения и пенсионеры. До конца первого квартала власти страны рассчитываю вакцинировать около 3,1 миллиона человек. По последней информации, уже привито более миллиона человек.