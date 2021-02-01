Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из Евросоюза 

РИА Новости и ещё 1 21 минуту назад
Польша выступила за запрет экспорта вакцин от COVID-19 из ЕC
Фото: Reuters
Польша выступает за запрет экспорта вакцин от коронавируса с территории Евросоюза, заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер.

"Мы также знаем, что многие страны Европейского союза мобилизовали Европейскую комиссию на введение ограничений, что касается возможности экспорта вакцины с территории Европейского союза", — сказал Мюллер в эфире Польского радио.

Он отметил, что Польша также выступает за запрет экспорта вакцины. "Конечно, да, если речь идет о возможности реализации контрактов, которые были подписаны", — сказал официальный представитель правительства.

"Если окажется, я надеюсь, что это не так, но если окажется, что отдельные фирмы не реализуют контрактов с Европейским союзом, и одновременно имеют возможности для реализации этих контрактов, а одновременно экспортируют вакцины за пределы Европейского союза, то мы приходим к абсурдной ситуации", — пояснил Мюллер.

Он напомнил, что весной прошлого года "многие страны, в том числе Польша, вводили ограничения, например, в области экспорта масок, медицинского оборудования".
"Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации и в этом случае, мы считаем, что такие механизмы должны быть введены", — заключил представитель правительства.
В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей — Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок вакцины в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.
Власти Польши также высказывают претензии Германии, которая якобы нарушила европейское соглашение и заключила с Pfizer отдельный дополнительный контракт на покупку вакцины.
В Польше 27 декабря началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения и пенсионеры. До конца первого квартала власти страны рассчитываю вакцинировать около 3,1 миллиона человек. По последней информации, уже привито более миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
В мире , Петр Мюллер , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
00:33
Мать сняла на видео избиение мужем своих детей
Происшествия
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
00:14
Раздетые россияне прыгнули с балкона в снег и попали на видео
Общество
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
00:36
Снегоуборщики разбили машины снегом в Красноярске
Происшествия
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
00:30
Полеты российских Су-24 рядом с эсминцем США сняли на видео
Армия Войска
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
00:33
40 рыбаков спасаются с отколовшейся льдины
Происшествия
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение