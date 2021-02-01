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На Украине выявили 2394 случая коронавируса за сутки 

RT на русском и ещё 1 1 февраля 2021
На Украине выявили 2394 случая коронавируса за сутки
Фото: Reuters
На Украине за прошедшие сутки выявили 2394 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 1 223 879.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Отмечается, что в стране за сутки скончались 156 пациентов с COVID-19, общее число жертв болезни достигло 22 924.
Ранее заместитель главы Минздрава по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко заявил, что первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX доставят на Украину через две недели.
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