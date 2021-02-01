Экс-депутат Рады допустил присоединение Донбасса к России 

Донбасс войдет в состав России, если на него нападет Украина. Об этом бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил «Ура.ру».
« (Вхождение Донбасса в состав России. — Прим. ред.) вероятно, если в регионе повторится карабахский сценарий», — считает он.
Военный обозреватель Виктор Литовкин допустил вероятность повторения в Донбассе карабахского сценария и вовлечения в этот конфликт Россия, но высказал мнение, что Донбасс все равно не станет частью России, но может стать независимым.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», журналистка Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить Донбасс, потому что местные жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей, а Симоньян не может быть выразительницей официальной позиции России, потому что является журналисткой.