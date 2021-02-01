Польша захотела запретить экспорт вакцины от COVID-19 из ЕС

Польша считает необходимым ввести запрет на экспорт вакцин от коронавируса из Евросоюза , заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер , передает Радио Sputnik.

Он отметил, что многие страны общеевропейского объединения призывали Еврокомиссию ввести ограничения на экспорт вакцины с территории союза.

«Это механизмы, которые вводятся в критической ситуации, и в данном случае мы считаем, что такие механизмы должны быть введены», — заявил Мюллер.

Он также указал, что если компании не реализуют контракты с ЕС, но при этом имеют все ресурсы для выполнения таких контрактов, и в то же время экспортируют вакцины за пределы Евросоюза, это «абсурдная ситуация».