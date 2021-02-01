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Появилось видео погромов фанатов «Марселя» 

Вадим Дроздов 27 минут назад
30 января во Франции футбольные фанаты устроили погром из-за плохой игры команды «Марсель». Фанаты «Марселя» прошлись по улицам города с фаерами, поджигая и ломая все на своем пути. Хулиганы попытались попасть на тренировку клуба, чтобы высказать свое негодование. В результате пострадал защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, фанаты попали в него горящим фаером. По предварительным данным, было задержано 25 человек. Сейчас в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу «Марсель» находится на 7 месте. Команда проиграла четыре матча подряд, чем вызвала негодование фанатов. Ущерб клуба от погромов оценивается в несколько сотен тысяч евро.
В мире , Видео , Альваро Гонсалес
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