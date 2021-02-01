Военные Мьянмы захватили власть и ввели ЧП в стране

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Чрезвычайное положение сроком на год введено в Мьянме после того, как военные задержали руководителей государства. Они назвали свои действия ответом на махинации властей на парламентских выборах.

Заявление офицеров транслировалось по армейскому телеканалу, сообщает Xinhua. Агентство отмечает, что военные объявили о передаче власти в стране в руки главнокомандующего вооружёнными силами Мин Аун Хлаина.

Вокруг мэрии крупнейшего города страны Янгона уже разместились войска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестные лица задержали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, фактическую главу правительства, Аун Сан Су Чжи. Также задержан ряд представителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Кто именно производил задержания, прежде не уточнялось.