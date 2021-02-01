Белый дом прокомментировал ситуацию в Мьянме

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Появилась информация о том, что военные устроили в Мьянме переворот и назначили своего президента.

Временным лидером страны стал вице-президент Мьинт Шве, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

Как сообщает портал Irrawaddy, организаторы переворота объясняют свои действия 418 статьей конституции страны 2008 года, которая предполагает такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.

Кстати, после случившегося США выразили свою обеспокоенность данными событиями, и призвали освободить всех задержанных политиков.