Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: военные совершили в Мьянме госпереворот 

Свободная пресса и ещё 8 3 часа назад
Белый дом прокомментировал ситуацию в Мьянме
Фото: Reuters
Появилась информация о том, что военные устроили в Мьянме переворот и назначили своего президента.
Временным лидером страны стал вице-президент Мьинт Шве, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
Как сообщает портал Irrawaddy, организаторы переворота объясняют свои действия 418 статьей конституции страны 2008 года, которая предполагает такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.
Кстати, после случившегося США выразили свою обеспокоенность данными событиями, и призвали освободить всех задержанных политиков.
«Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аун Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц… США выступают против любых попыток изменить результаты недавних выборов и воспрепятствовать демократическим преобразованиям в Мьянме и примут меры против ответственных, если эти шаги не будут повернуты вспять», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Свободная пресса: последние новости
Зеленский разочаровался в американской демократии Зеленский разочаровался в американской демократии Крым несет угрозу Украине, считают в «незалежной» Крым несет угрозу Украине, считают в «незалежной» Мир вступил в тяжелейший экономический кризис, считает генсек ООН Мир вступил в тяжелейший экономический кризис, считает генсек ООН
Комментарии 1
В мире , Администрация США , Бирма , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
00:23
Екатеринбуржец сорвал в банке батарею и устроил потоп
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
00:32
Извержение вулкана Этна на Сицилии сняли на видео
Происшествия
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
00:45
Видео применения барокамеры в лечении COVID-19
Общество
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
00:37
Видео учений мотострелков в Кемеровской области
Армия
Учение со связистами ЦВО показали на видео
01:03
Учение со связистами ЦВО показали на видео
Армия
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
00:08
Сгоревший Ford Transit в Москве сняли на видео
Происшествия
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
00:48
Видео с блогером в купальнике «Бората» на Кавказе
Общество
Марш российских миротворцев показали на видео
01:16
Марш российских миротворцев показали на видео
Армия
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
01:11
Опубликовано видео со съемок фильма на МКС
Наука и техника
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
03:15
Видео с матерью погибшего от Iphone ребенка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение