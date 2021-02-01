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Москва

Китайский политолог предрек США упадок по британскому сценарию 

РИА Новости и ещё 3 32 минуты назад
Китайский политолог предрек США упадок
Фото: РИА Новости
Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун высказался в беседе с журналом Spiegel о предстоящем упадке США.
Китайский политолог считает, что он будет проходить по сценарию распада Британской империи.

"Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий", — отметил Сюэтун.

Собеседник немецкого издания признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах.

"Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок", — подчеркнул он.

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.
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В мире , США , Spiegel , Китай
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