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В Мьянме задержали президента страны и госсоветника 

Газета.Ru и ещё 7 54 минуты назад
В Мьянме задержали президента страны и госсоветника
Фото: Aung Shine Oo/AP
В Мьянме неизвестными были задержаны президент страны Вин Мьин, а также госсоветник Аун Сан Су Чжи, который фактически возглавляет правительство. Об этом сообщает Reuters. Данная информация была предоставлена представителем правящей партии "Национальная лига за демократию".
Кроме того, в стране были задержаны еще несколько членов политической силы. Пресс-секретарь партии Мио Ньюнт обратился к гражданам с призывом не реагировать на провокации и действовать в рамках закона.
Ранее в СМИ распространилась информация о подготовке госпереворота после продолжающейся эскалации напряженности между гражданским правительством и армией.
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