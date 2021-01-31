Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма 

Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в воскресенье глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.
"Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос — ред.), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством — ред.) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".