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Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма 

РИА Новости 37 минут назад
Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма
Фото: РИА Новости
Необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма должна быть вынесена на референдум, а не способ их реинтеграции, заявил в воскресенье глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300. Перед этим парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов. Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение числа депутатов Рады.

"Возможно необходимо будет вынести (на референдум вопрос — ред.), чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые не контролируются (правительством — ред.) Украины, но являются украинскими территориями… То есть должен быть референдум, и так должно быть сказано, что народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий, это главный вопрос референдума, а не каким способом это делать", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная рада Украины.
Кравчук заявил о готовности Украины к "компромиссу" по Крыму
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В мире , Леонид Кравчук , ООН , Правительство Украины , Верховная Рада
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