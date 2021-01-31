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Москва

Президент Чехии допустил использование «Спутника V» 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Президент Чехии допустил использование «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" вполне могла бы использоваться в Чехии, заявил чешский президент Милош Земан.

"Я всегда руководствуюсь мнениями экспертов. Знаю, что (экс-глава минздрава) профессор Роман Примула рекомендовал (к использованию в Чехии) "Спутник V". Знаю, что "Спутником V" уже вакцинируют в Венгрии. Ну и я не имею вообще ничего против того, если специалисты это решат, чтобы этот материал для прививок был задействован и у нас. Это в любом случае лучше, нежели чтобы здесь умирали люди только из-за недостатка вакцин", — сказал Земан, выступая по пражскому радио Frekvence 1.

По словам Земана, в Чехии ежедневно из-за коронавируса умирает около 150 человек, что равно населению одной чешской или моравской деревни. Он также добавил, что при необходимости может обратиться к РФ "с просьбой о помощи".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Милош Земан , Минздрав РФ , Венгрия , Чехия
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