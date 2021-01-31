Президент Чехии назвал ситуацию с Навальным балаганом 

"Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте", — считает Земан.