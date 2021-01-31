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Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене 

РИА Новости 17 минут назад
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Вене
Фото: РИА Новости
Несколько тысяч человек в Вене вышли на демонстрацию против COVID-ограничений, сообщило издание Kurier.
Третий жесткий локдаун в Австрии ввели 26 декабря, он продлится как минимум до 7 февраля.
Как напомнила газета, в последние месяцы в австрийской столице и других городах по выходным проходили акции, участники которых не соблюдали меры предосторожности по COVID-19. На них появлялись также сторонники правового экстремизма.
В это воскресенье власти разрешили провести лишь одну из 17 демонстраций с числом участников пять тысяч — вместо заявленных организаторами 50 тысяч.
Сколько человек задержала полиция, не сообщается. За порядком следили более тысячи силовиков.
С критикой властей выступил член крайне правой Партии свободы Герберт Кикль, который заявил, что МВД страны "приказало" руководству полиции запретить намеченные на воскресенье демонстрации. По словам политика, ответственность за любую эскалацию на демонстрациях несет министр внутренних дел Карл Нехаммер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , МВД , Австрия , Вена
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