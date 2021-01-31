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На Украине прошли акции протеста против повышения тарифов 

Газета.Ru 30 минут назад
На Украине прошли акции протеста против повышения тарифов
Фото: РИА Новости
Акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги снова проходят в ряде городов Украины, в частности, в Харьковской и в Черновицкой областях. Об этом сообщает издание «Суспільне».

«Жители поселков Высокий в и Пересечное в Харьковской области вышли на протест против новых тарифов на газ. В поселке Высоком акция протеста началась в 10.00 (11.00 мск.). По оценке организаторов, на митинг вышли полсотни жителей поселков. Протестующие ходили по пешеходному переходу и требовали снижения тарифов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая же акция прошла в селе Берегомет в Черновицкой области. Около 25 человек перекрыли дорогу национального значения.
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Ранее в Киеве и ряде других крупных городов страны прошли протесты, получившие название «тарифный майдан». Участники акции специально приурочили демонстрации к дню рождения главы государства, выйдя на улицы в знак протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию.
Наиболее крупная акция состоялась в Киеве у офиса президента. Главу государства призвали снизить цену на газ до 3 гривен (около 8 руб.) за кубометр, а за электричество — до 1 гривны (примерно 2,7 руб.) за киловатт.
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