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Москва

Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым 

Lenta.ru и ещё 1 31 января 2021
Украина ввела санкции против Никарагуа за Крым
Фото: Susana Gonzalez / Getty Images
Верховная Рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее постановление поддержали 322 депутата.
В августе 2020 года Никарагуа назначила почетного консула в Крыму. Им стал бывший представитель президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен) Олег Белавенцев. Позднее стало известно, что в Крыму откроется и почетное консульство Никарагуа.
В ответ Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста правительству Никарагуа. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа, Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством. Он пообещал более «жесткие шаги» в отношении Никарагуа для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.
Белавенцев до 2018-го он занимал пост представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, в феврале-марте 2014 года он принимал участие в организации референдума о статусе Крыма. По профессии он моряк и дипломат. РБК отмечал, что Белавенцев был близок к министру обороны России Сергею Шойгу.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией «аннексией». Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.
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Комментарии
В мире , Крым наш , Сергей Шойгу , Олег Белавенцев , Дмитрий Кулеба , МИД , ЕС , Верховная Рада , РБК , Венгрия , Никарагуа , Польша , Республика Крым , Румыния
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