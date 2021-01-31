Папа Римский Франциск учредил международный день пожилых людей 

"Старики часто остаются в забвении, а мы часто забываем, что они представляют богатство наших корней и ценностей, которые передают следующим поколениям. Старость — это дар, поэтому я решил учредить международный день дедушек и бабушек и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса", — сказал Франциск. Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.