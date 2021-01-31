Военный эксперт заявил об угрозе Крыма для Украины

«За последние семь лет фактически Крым превращен в…"непотопляемый авианосец». Когда мы говорим о наступлении сухопутном., то все-таки я бы подчеркнул, что Крым — это все-таки больше военно-морская и ракетно-авиационная база. С Крыма для нас больше идет угроза с точки зрения применения морских сил, авиации, ракет. Вот это будет главная угроза против Украины. Только в Крыму сейчас около двухсот крылатых ракет находятся. В том числе калибром с дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками… Россия полностью контролирует Черное море сейчас… Она в любой момент может заблокировать Украине выход к морю», — отметил Самусь.