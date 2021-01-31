В Японии впервые выявили очаг заражения «британским» штаммом коронавируса 

Министерство здравоохранения , труда и благосостояния Японии впервые обнаружило на территории страны очаг заражения новым штаммом коронавируса. Как сообщила в воскресенье газета Nikkei , речь идет о трех инфицированных гражданах в восточной префектуре Сайтама , которые на рабочем месте общались с мужчиной, ранее зараженным "британским" штаммом.

Заразившиеся новым штаммом граждане находятся под наблюдением медицинского персонала. Всего в Японии было выявлено 64 случая заражения новым штаммом, подчеркивает Nikkei.

Японские власти с 28 декабря и до 7 февраля перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы.

Эпидемическая ситуация в стране стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся коронавирусом, летальности и прироста числа тяжелобольных пациентов начали регулярно обновляться. В начале января распространение инфекции достигло взрывных темпов, однако с середины месяца начала наблюдаться тенденция к снижению масштабов роста. К настоящему времени общее число случаев заражения превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов.