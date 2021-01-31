Япония отказалась увеличивать расходы на содержание военных баз США 

Правительство Японии намерено предложить Вашингтону оставить неизменным распределение расходов на содержание военных баз США на японской территории, сообщают СМИ.

Телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что Токио планирует заключить соответствующие соглашение с Вашингтоном сроком на один год, передает ТАСС

В свою очередь новая американская администрация демонстрирует позитивное отношение к предложению Японии, потому стороны намерены в скором времени завершить переговоры по этому вопросу, дедлайн проведения которых наступит в марте.

Ранее экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщал, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по 8 млрд долларов — в 4,4 раза больше, чем сейчас.

Указывалось, что экс-президент США Дональд Трамп якобы приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если та откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более 1,8 млрд долларов). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.