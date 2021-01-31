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Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками 

ТК «Звезда» и ещё 9 59 минут назад
Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками
Фото: Aurelien Morissard, Keystone Press Agency, Globallookpress
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британское правительство определиться с тем, кто является для них ближайшим союзником. При этом французский лидер отметил, что Соединенное Королевство не может одновременно быть «лучшим союзником для США и Евросоюза, и новым Сингапуром».

«Какую политику хочет выбрать Британия? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром… Она обязана выбрать модель. Но мне кажется, что руководство страны продвигало все эти модели (населению — прим. ред.). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (Евросоюзу — прим. ред.) понадобятся разъяснения, так как возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», — приводит Guardian слова Макрона.

Глава государства отметил, что попытка быть «наполовину беременным» — нереализуемый концепт.

«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании — прим. ред.) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что его видят британские граждане. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, из-за этого я не считаю, что судьба британского народа отличается от нашей», — объяснил Макрон свою точку зрения.

Президент Франции также сообщил, что он часто становится фигурой, которую несправедливо обвиняют в проблемах Британии в ЕС. При этом Макрон пошутил, что его «рисуют» важнее, чем он есть на самом деле.
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Комментарии 3
В мире , Борис Джонсон , Эммануэль Макрон , ЕС , The Guardian , Сингапур , США , Великобритания , Франция
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