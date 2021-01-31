Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками 

«Какую политику хочет выбрать Британия? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром… Она обязана выбрать модель. Но мне кажется, что руководство страны продвигало все эти модели (населению — прим. ред.). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (Евросоюзу — прим. ред.) понадобятся разъяснения, так как возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», — приводит Guardian слова Макрона.