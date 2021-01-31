Макрон призвал Британию определиться с ближайшими союзниками 

«Какую политику хочет выбрать Британия? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром… Она обязана выбрать модель. Но мне кажется, что руководство страны продвигало все эти модели (населению — прим. ред.). Если оно примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда нам (Евросоюзу — прим. ред.) понадобятся разъяснения, так как возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам», — приводит Guardian слова Макрона.
«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании — прим. ред.) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что его видят британские граждане. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, из-за этого я не считаю, что судьба британского народа отличается от нашей», — объяснил Макрон свою точку зрения.